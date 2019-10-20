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Semih Kaya attı, Sparta Prag bir puan aldı

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Teplice ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının golünü kaydetti.

20.10.2019 22:54Semih Kaya attı, Sparta Prag bir puan aldı
Çekya Birinci Futbol Ligi'nde Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Teplice ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının golünü kaydetti.
Ligin 13. haftasında Teplice, Sparta Prag'ı konuk etti.
Sparta Prag, karşılaşmanın 68. dakikasında Semih Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu, 2017'de transfer olduğu Sparta Prag'daki ilk golünü atmış oldu.
Ev sahibi takım 90. dakikada Jakub Reznicek'in golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Slavia Prag'ın 35 puanla lider olduğu ligde, Sparta Prag ve Teplice bu sonucun ardından puanını 18 yaptı.

Sparta Prag, Semih Kaya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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