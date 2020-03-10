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Semih Özsoy: Ali Koç'u ve yönetim kurulunu değiştirmek için sistematik davranışlar var

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özsoy, "Sistematik devam eden davranışlar, başkanımız ve yönetim kurulunu değiştirmeye yönelik. Bizi transfer yapamayacak durumda bırakanlarla transfer yaptırmayanlar, ortak hedefte birleşmişler" dedi.

10.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:44

Fenerbahçe ; son altı maçını kazanamamış, teknik direktörünü kaybetmiş ve tek umudunu Türkiye Kupası'na bağlamış durumda. Buna rağmen mücadeleyi sürdüren yönetimin ikinci ismi, Başkan Vekili Semih Özsoy, Sözcü Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Çarpıcı tespitler yapan Özsoy, sarı-lacivertli kulübe karşı şaşırtıcı bir koalisyonun işaretlerini verdi.

İşte Semih Özsoy'un açıklamaları;

Denizli maçından sonra neler yaşandı?

"Öncelikle biraz genel başlamak istiyorum. Sistematik şekilde saldırılarla yarıştan kopartılmaya çalışılan Fenerbahçe'nin, yarıştan kopartılmış olduğuna inananlar müdahalelere devam ediyor. Denizli maçındakiler malumun ilanı oldu. En başından beri 'Dozajı arttıracaklar diyorduk', bunun kanıtı oldu. Lehimize pozisyonlarda VAR'a dahi gidilmedi, aleyhimizde olunca hemen gidildi.

Gol atıyoruz 'İptal', Denizli'de Trabzon 'da... Penaltı kurtarırız iptal. Kaçırırız 'Devam...' Sistemli müdahaleye devam ediliyor."

"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"

"Oyuncular değişiyor hocalar değişiyor bize olan niyet değişmiyor. Şampiyonluk yarışındayken amaçları bizi yarışın dışına itmekti. Şimdi buna inanıyorlar ve başka amaç peşindeler. Sistematik olarak devam eden davranışlarının hedefi şimdi de yönetimimiz. Başkanımızı ve yönetimimizi değiştirmeye yönelik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Camia da taraftar da bunun farkında. Bize karşı bir niyet olduğu gözüküyor. Her şeyin farkındayız."

"APORTTA BEKLİYORLAR"

"Bizi, transfer yapamayacak durumda bırakanlarla, transfer yaptırmayanlar aynı paydaşta, ortak hedefte birleşmişler. Beraber hareket ediyorlar. Aportta sessizde bekleyip 'Fenerbahçe'nin iyi niyeti' adı altında bizim başarısızlığımızı bekleyenler de bu durumdan nemalanıyor, bu ortaklığın parçası oluyor. Fenerbahçe'nin menfaati için ortada dolaştıklarını iddia edenler, Fenerbahçe'nin zor gününde bir el atarlardı, fikir verirlerdi. Duyduğumuz kadarıyla başka masalarda, başka yerlerde kendilerince 'çözüm' diyorlar ama aslında içinde bulunduğumuz durumdan kâr sağlama amacındalar."

"VERİLMEYECEK HESABIMIZ YOK"

Yönetim olarak öz eleştiri yapıyor musunuz?

"En çok öz eleştiriyi yapan yönetim Fenerbahçe'dedir. Başkanımız ve ben, birçok kez hatalar yaptığımızı dile getirdik. Ancak hatalarımızın olması bize karşı yapılan davranışları asla meşru kılmaz. Hesabını camiamıza veririz. Hatalarımız var ama hesabını veremeyeceğimiz hatalarımız yok."

"TRANSFERDE ALANIMIZ KISITLI"

Kadro mühendisliği hataları konuşuluyor. Bu konudaki görüşleriniz?

"Bunları daha önce konuştuk. Transfer konusunda son derece kısıtlı alana sahibiz. Bizleri mali anlamda transfer yapamaz durumda bırakanları, TFF harcama limiti diyerek transfer yaptırmayanları kimse konuşmuyor. Bunu anlamayı istemeyenlerin başka hesapları var."

"O MESAJI ANALİZ EDİN"

'Sistematik saldırı' diyorsunuz. O zaman Yanal neden istifa etti? Yeni hocayla ne değişecek?

"Ersun Hocamız zor bir dönemde bu görevi kabul etti ve geldi. Kendisine çok teşekkür ederiz. İstifa etmeyi tercih etti. Bazen gelinen noktada birliktelik iki tarafı da zorlar. Onun Trabzon maçından sonra verdiği mesajları iyi analiz etmek lazım."

"TÜRKİYE'DE FUTBOL ADİL DEĞİL"

"Biz bu ortamla mücadelemizi her daim vereceğiz. Bakın ligin sonuna doğru herkes bizim bulunduğumuz noktaya gelecek. Er ya da geç daha adil bir futbol ortamı sağlanacak. Türkiye'de futbolun adil olmadığına her kesim hemfikir. Biz, iyi niyetle futbol ikliminin değişeceğine inanıyoruz. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz."

"LİGİ BİLEN BİR İSİM ARIYORUZ"

"Şu anda Zeki Hoca (Göle) takımın başında. Ona tecrübeli oyuncularımız destek veriyor. Teknik direktör konusunda çok hassas davranıyoruz. Türkiye gerçeklerini, ligini bilen zorlukların üstesinden gelecek bir isimle anlaşmak üzere bütün alternatifleri araştırıyoruz. Yabancı yerli ayrımı yok. Abdullah Avcı da hiç gündeme gelmedi."

"ZORLU DİYENLER ŞİMDİ SUSUYOR"

"Biz şampiyonluğa koşar adım giderken Zorlu'yu bahane edip 'Lig dizayn edildi, şaibe düştü' diyenlerin şimdi sesi soluğu çıkmıyor. Konuşanlar da 'Fenerbahçe'nin nizami golü verilmedi' deyip timsah gözyaşı döküyorlar. Bizden sanırım umudu kestiler ki bizi destekleme başladılar."

TARAFTARA TEŞEKKÜR

"Taraftarlarımızla aramıza nifak sokmaya çalışanların da farkındayız. Ama bu hakem hataları ile kasıtlar ve saha içi, saha dışı müdahaleler, bizi yolumuzdan yıldıramaz. Taraftara ne kadar teşekkür etsek azdır."

Semih Özsoy: Ali Koç'u ve yönetim kurulunu değiştirmek için sistematik davranışlar var
Etiketler : Semih Özsoy, Fenerbahçe, Trabzon, Spor
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Yorumlar (5)
AYDINFB:Bu yorumu yayınlamayacaklar ama genede yazıyım belki boş bulunup yayınlarlar,Fenerbahçe hakkında bir yetkili 3-4 yıl önce bir taraftar gurubuna hitaben, merak etmeyin 2010-2011 yılına atıfta bulunarak Fenerbahçeye gereken dersi vereceğiz bunun için inceden inceden çalışıyoruz onlara göstereceğiz diye konuşma yapmıştı araştıran internette o videoyu bulabilir.
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BUNAK:Rezalet siniz
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KARDEŞ:Arkadaşım, al sana tavsiye, Tayfun Korkut''u getir işine de karışma bak nasıl her şey düzeliyor,
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1234:senden önce mahmut uslu vardı şimdi sen böyle konuşup ortalığı karıştıran sizden hiçbir şey olmaz
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İSMAİL66:Aziz yildirimin ahini Aldi bu koyun sirti yere gelmez artik
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