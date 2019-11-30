Semih Özsoy'dan maç sonunda sert tepki: Fenerbahçe bu oyunların üstesinden gelir

Süper Lig'de iptal edilen gol ve tekrarlanan penaltı kararının tartışma yarattığı maçta Göztepe'yle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkanvekili Semih Özsoy sert açıklamalar yaptı. Özsoy, "Asarız, keserizle gelmedik lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz" dedi. Ligde son 4 maçta 1 galibiyet alan sarı lacivertlilerde oyuncuları Göztepe önündeki performansları nedeniyle kutlayan Özsoy, "2 puan yitirdiğimiz bir maç oldu ama mücadele için oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Yanlışlarımız var mıydı, vardı. İnşallah gördüğümüz birkaç eksik ve yanlış da düzeltilir ancak bununla birlikte artık düzeltilmeyeceğine inanmaya başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğumuz şeyler de sırasıyla başımıza geliyor. Bugün Türkiye gördü. Yalnızca şunu söylemek isterim ki eğer bu Fenerbahçe'nin lehine olsaydı Türkiye şu an neyi konuşuyor olurdu. Nihat Özdemir'in Fenerbahçeliliği, Federasyon'un ne kadar Fenerbahçe'yi desteklediğini, bu algı operasyonlarının, yavaş yavaş oynanan tiyatronun sonucuna gelmiş gibi gözüküyoruz" diye konuştu.

"EVET PENALTININ TEKRAR EDİLMESİ GEREKİYORDU"

"Bugün iki takıma da kutluyorum, bu kadar yanlış kararlarlar oyunun çığırından çıkmaması futbolcuların iyi niyetine bağlı bir şey" diyen Özsoy, "Penaltı pozisyonuna geldiğimizde evet tekrar edilmesi gerekiyordu, attığımız gol iptal edildi ama tekrar söylüyorum ya bu bize olsaydı ne olurdu. Madem bu kadar teknolojiden çabuk yararlanabiliyor geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı. Oranın 2 puanı nasıl izah edilecek. Sırf bu da değil, sarı kartlardaki çifte standartlar, hakemin bizim ikinci golümüzü 4 buçuk dakika gözden geçirip nasıl bir şey bulurum diye ileri geri gidip gelme çabası. Bu kadar kolay VAR'a gidiliyorsa Kayserispor maçında neden gidilmedi. Bunların tamamına baktığımızda 3-5 hafta önce hiç ortada bir şey yokken, 'Fenerbahçe kollanıyor, Nihat Özdemir Federasyonu' algısıyla yapılmak istenen neymiş maalesef bedelini çok ağır ödeyerek gördük. İnsanlar aklını başına alsın, Fenerbahçe oynanan bu oyunların üstesinden gelir." dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Fenerbahçe'nin bunlarla başa çıkacak güçte olduğunu belirten Başkan Vekili Özsoy, "Biz yola çıktığımızda dedik ki kötü şeylerden uzaklaşalım, birlikte düzeltelim. Rakiplerimiz, 'Düştüğümüzde isteğimiz çalınır' diye kendi ayağı çime takılan futbolcuda bile 3 kişi el kaldırıyor Ferderasyon'la gerekli iletişimi kurmaya çalışıyoruz ama Alanyaspor maçıyla başlayan bir süreç var. Geçen haftaki Emre'nin pozisyonuna baksınlar. Puan kayıplarında hakemlerin çok etkisi olmaya başladı. Ali Başkan'ın söylediği ve hala cevabını beklediğimiz, bizim galip geldiğimiz maçlardaki hakemlerin tekrar atanmaması, lehimize yapılan hatalarda hakemlerin tekrar atanmaması. Fenerbahçe Spor Kulübü büyüktür, dediklerini yapar. Bu söylediklerimiz gerekli merciler tarafından ciddiye alınmalıdır. Biz hiç asarız, keserizle gelmedik lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz. Her seferinde Nihat Başkan'a söylüyoruz ancak Federasyon Fenerbahçeli gibi bir algı oluşturuldu" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise açıklama yapmadan Bornova Stadı'ndan ayrıldı.