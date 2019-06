Semih Özsoy: "Çirkeflik yamadan şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, dün Anadolu Efes maçında sakatlanan oyuncuları Datome'ye ambulans verilmemesi için "Dün akşam yaşanan olaylar insanlık namına üzülecek şeylerdi. Travma riskiyle karşı karşıya kalan oyuncumuz hastaneye götürülmedi. Biz buralara nasıl geldiğimizi soruyoruz. Bunları körükleyen kimlerdir?" dedi. Özsoy, Efes Koçu Ergin Ataman'ın da yaptıklarının bu olayları körüklediğini belirterek, "Bu iklimi yapan Ergin Ataman'dır. Ataman yaptıklarını bir kere daha düşünmeli, buna çanak tutan federasyon da bir kere daha düşünmelidir" yorumunu yaptı.



Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile dün oynanan maçta yaşanan ambulans krizi sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Datome'nin sakatlığı sonrası ambulans verilmediğini ileri süren Özsoy, ayrıca Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'ın iki camiayı gerginleştirdiğini söyledi. Dün insanlık namına çok üzücü olaylar yaşadıklarını söyleyen Özsoy, " Seride epey bir yol kaydettik. Güzellikleri konuşmak istiyorduk. Sessiz kalmamız eleştirildi ama biz basketbolu basketçilere bırakalım dedik. Ama gelinen noktada konuşmak kaçınılmaz oldu. Dün akşam yaşanan olaylar insanlık namına üzülecek şeylerdi. Durumun ne kadar vahim olduğunu anladık. Olaylardan çok buralara nasıl geldiğine değinmek istiyorduk. Herkes bunu biliyor. Kayıtsız kalmak da insanları üzüyor. Dün yaşanan şudur ki travma riskiyle karşı karşıya kalan oyuncumuz hastaneye götürülmedi. Federasyon da denetleme yaptığını belirtti. Biz buralara nasıl geldiğimizi soruyoruz. Bunları körükleyen kimlerdi? Biz kişi ve olaylarla değil zihniyetlerle mücadele etmek için buradayız. Bu sürecin başında Anadolu Efes'in antrenörünün geçmişten kalan arsızlığı, sermaye edinmiş bir üslubunu her yerde kullanmayı bir avantaj olarak görüyor. Buna basın ve federasyon da dahil sessiz kalıyor. Hatırlarsanız, yaşananların en başında söylediği şey, Sayın Ali Koç'a azmettirici demesi. Federasyon bununla ilgili hiçbir şey yapmaması kendi yanına kar kaldı. Bu zatın Kızılyıldız ve Karşıyaka gibi birçok camiayla ile sıkıntıları var. Görmediklerimizi bu arkadaşla yaşadık. Can yeleği, şapka ve en son da kulaklıkla maça çıktı. Kardeşi kardeşe kıran kişi, azmettiricilikle suçluyor başkanımızı. Biz birlik bozulmasın diye sesimizi çıkarmadık. Bunu kendisine bir avantaj olarak kullandı. Anladığımız kadarıyla bu konuda da tek değil. Kulübünün de sessiz kalması bir planın bütün olarak değerlendiriyoruz. Ambulans da bu işin bir sonucudur. Bu bizi ürküttü ve üzdü" dedi.



"Aynı hakem bana yapılanlara sessiz kaldı"



Dün sahada otomatik silahlı polislerin olduğunu ve bunun çok korkutucu bir görüntü olduğunu vurgulayan Özsoy, "Kendi evimizde son oynadığımız maçta hakem hataları ortada. Konuşunca ceza alıyoruz. Biz başarısızlığa kılıf aramayız. Biz şampiyon olacağız. Burada da orada da onları yeneceğiz. Biz sonuçlar için konuşmuyoruz birinin bunlara dur demesi lazım. 1980 yılından beri dünyanın her yerinde basket izlerim. Hayatımda ilk defa otomatik silahlı polis gördüm saha için. Bu korkutucu bir şey. Herkes buralara nasıl geldiğimiz sorgulamalı. Efes'in antrenörü başka kulüpler de bunu yaptı. 2015 yılında Obradovic'e tükürüldüğünde provoke etmeden yürüdü. Ne biz ne eski yönetim bunu hiç kullanmadı. Kullanmamak bir teşekkürü gerektirirken biz eleştirildik. Seyircimize yapılanları da Ataman'ın istekleri ile yapıldığı ispatlandı. Tabii ki anons yapılmalı ama seri başından taraftarımıza yapılan kabul edilebilir değil. Galatasaray kadın basketbol takımıyla yaptığımız seride aynı hakem bana yapılan küfürlere anons yaptırmadı sadece maç sonunda bir anons yaptı. "Kusura bakmasın anons yaptıramadım" diyen hakem dün maç başlamadan anonsları arka arkaya yaptı" şeklinde konuştu.



"Federasyon yetkileri daha provokatör hal sergiliyorlar"



Ataman'a edilen küfürleri tasvip etmediklerini belirten Özsoy, "İşi basketbolun bekası olması gereken federasyon yetkileri daha provokatör hal sergiliyorlar. Gözlemci raporu altında istediğini yazanlar, inanılmaz cezalar kesiyorlar. Bu serde bize abartılı cezalar kesildi. Ataman'ın Türk basketbolunu elinde oyuncak yapması ve federasyonun da buna alet olması kabul edilir bir şey değil. İnanın şu anda taraftar ne diyeyim ne demeyim diye üç kere düşünüyor. Her şeye anons var. İspanya'da Ataman'ın taraftarımıza ettiği küfrün bir örneğine hiç rast gelmedik. Taraftar küfrediyor evet doğru değil, tasvip etmiyoruz ama sorulması gereken soru da neden Ergin Ataman'dır? Arsızlığı sermaye edindiği için, 'Ben yaptım oldu' endamıyla Ali Koç'a bile 'Benden özür dileyin" deme cüretini kendinde buluyor. Taraftar küfür etmesin ama ettiği kişiler de yaptıklarını bir daha gözden geçirsin. Bir kere daha söylüyorum taraftar küfür etmesin. Taraftar sessiz de kalmasın bu sefer 'İçinizden küfür ediyorsunuz' diyerek ceza verebilirler. 'Sen çok yaşa Fenerbahçe' diye bağırsınlar" şeklinde konuştu.



"Ataman'a çanak tutan federasyon düşünmeli"



Yarın oynanacak maç öncesi toplantıyı bugün düzenlemelerinin sebebini de açıklayan Özsoy, "Neden bugünü seçtik, yarın maçımız var diye sorabilirsiniz, çünkü biz de olayın nereye gideceğini artık seçemiyoruz. Efesli oyuncularının eşlerinin bize yaptıkları provokasyonlar, hareketleri söylemek istemiyoruz. Bizi ne kadar düşmanca görmüşler ki bize bunu yapıyorlar. Bu iklimi yapan Ergin Ataman'dır. Nefret ve kin var. Bu Türk sporu için tehlikelidir. Ergin Ataman yaptıklarını bir kere daha düşünmeli, buna çanak tutan federasyon da bir kere daha düşünmelidir" ifadelerini kullandı.



"Bir kupaya yapılanlar değmez"



Her şeye rağmen şampiyon olacaklarını belirten Özsoy, "İnşallah bundan sonraki iki maçta oyuncularımız böyle şeylere pabuç bırakmayacak, çıkacaklar ve şampiyon olacaklar Sloukas'ın babası, Boby'nin ablasını, camiamızdan birçok ismi kaybettik. Onlara şampiyonluk borcumuz var. Bütün camiamıza şampiyonluk borcumuz var. Olacağız da. Çirkeflik yamadan nasıl şampiyon olunur, göstereceğiz. Ataman'ın ortaya fitneyi fesadı sokup, sonra kulaklıkla sahaya çıkması hoş değil. Ataman'ı, Efes'i ve federasyonu ikaz ediyorum. Bir kupaya değmez" yorumunu yaptı.



Semih Özsoy, Başkan Ali Koç'un basın toplantısına katılamamasının, Kulüpler Birliği toplantısın uzamasından olduğunu belirterek, "Başkanımız, Kulüpler Birliği toplantısının beklenenden uzun sürmesi ve Bankalar Birliği toplantısın sarkmasından dolayı yetişemedi. Sayın Başkanımızın diyecekleri baki kalsın. En kısa sürede bu açıklamalara birkaç şey söyler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA