CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Bilecik Belediye Başkan adayını belirledi. Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin oldu. Peki, Semih Şahin?

SEMİH ŞAHİN KİMDİR?

Şahin, 1965 yılında Bilecik'te dünyaya geldi. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Kolejinde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Daha sonra sırasıyla İstanbul ve İngiltere de öğrenimini tamamladıktan sonra, Balıkesir ve İstanbul'da yaşamını sürdürdü.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ TEKNİK BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Semih Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu.