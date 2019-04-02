Semih Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Bilecik belediye başkan adayı Semih Şahin oldu. CHP adayı Semih Şahin, Bilecik belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bilecik belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Bilecik belediye başkan adayı Semih Şahin ile ilgili seçim sonuçları ve Bilecik belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Bilecik belediye başkan adayı Semih Şahin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bilecik belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bilecik aday yarışı ve Bilecik seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bilecik Seçim Bilgileri

Bilecik belediyesi için toplam sandık sayısının 120 olduğu belirlendi.

Bilecik belediyesi için açılan sandık sayısının ise 119 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bilecik belediyesi için katılım oranının ise % 85,88 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bilecik toplam seçmen sayısının ise 38.977 olduğu belirlendi.

Bilecik belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.472 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bilecik belediye başkan adayı olarak gösterilen Semih Şahin, Bilecik yarışında % 50,64 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Semih Şahin toplamda 16.453 adet oy sayısına ulaştı.

Semih Şahin Kimdir?

Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Universitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Balıkesir Universitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Universitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu

CHP Bilecik belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.