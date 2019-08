Semih Saygıner gösterisine yağmur engeli

Dünyaca ünlü milli bilardocu Semih Saygıner'in, Sivas Kongresinin 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas'ta düzenlemeyi planladığı açık hava gösterisi yağmur engeline takıldı.Sivas Kongresinin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen "4 Eylül Bilardo Turnuvası" bugün yapılan final maçları ile sona erdi. Dünyaca ünlü milli bilardocu Semih Sayıner'in planlanan açık hava gösterisi ise yağmur engeline katıldı. Saygıner bir süre çadır altında il protokolü ile birlikte bekledi. Yağmur dinmeyince çadır altındaki ödül törenine katıldı. Daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ın isteği üzerine kentteki bir bilardo salonuna geçilerek 3 top bilardo oyunuyla kısa bir gösteri sergilendi.Saygıner, yoğun ilgi gördüYaptığı birbirinden zorlu vuruşlarla izleyenlerden alkış alan Saygıner, gösterisiyle izleyenleri hayran bıraktı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Saygıner, fotoğraf çektirmek isteyenlerle tek tek fotoğraf çektirdi. Vali Salih Ayhan' ile yaptığı müsabaka ise ilginç görüntülere sahne oldu.Vali Ayhan: "100'e yakın sporcu geldi"Gösteri sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, 100. Yıl etkinliklerinin hızla devam ettiğini söyledi. Ayhan, "100. Yılda bütün spor branşlarıyla ilimizi tanıştırmak maksadımızdı. Hem Spor Sivas projesi hem de 100. Yıl üst üste geldi ve çok anlamlı oldu. Sivas sporda çok iyi bir noktaya geldi. Bütün spor branşları tanışmış oldu. Spor salonlarımız çok renkli, çok heyecanlı. Gençlerimizin sesleri ile oralar inliyor. Bilardo salonlarında kahve kültüründen daha öte insanların burada hem ruhen hem bedenen tatmin olduğu zamanını iyi geçirdiği ve fizik kurallarının da uygulandığı mekanlar buralar. Buralardan uzak kalmamak lazım. Çocuklarımızı teknolojinin esiri yapmamamız lazım. Çocuklarımız sanal dünyanın esiri olmasın. Bütün kurumlarımız bu tür etkinliklere katkı sağladı. Dolayısıyla Türkiye Bilardo Federasyonu ile beraber bu şampiyonaya ev sahipliği yapmak bizim için çok anlamlı oldu. Bu bir kültür meselesi, bu bir eğitim meselesi. Bu bakışla alakalıdır. Bu bakışı ilimiz yakaladı. Turnuvaya 100'e yakın sporcu geldi farklı illerden. O illerden gelen sporcularımız ilin dinamikliğini görüp kendi illerinde Sivas'ı gönüllerinde turizm elçisi sağlamış oldu. Semih Saygıner'i ilimizde ağırlamakta bizim için ayrı bir güzellik oldu. 3 boyunca ilimiz güzel etkinliğe imza attı" dedi.Saygıner: "Bilardo her ilde yaygınlaşmalı"Milli bilardocu Semih Saygıner ise, bilardo sporunun öneminden bahsederek, "Ben bir bilardo oyuncusu olarak Sivas'ta böyle bir aktivite yapılmasına çok sevindim. Çünkü her ilde yapılması gerekiyor. Her ilde yaygınlaştırılması gerekiyor bilardonun. Sosyal medya tamam, teknoloji tamam ama reel dünya diye de bir şey var. Bilardo öyle bir spor ki bir gencin her türlü duyguyla, her türlü yanlışla tanışabileceği bir şey. Yanlış yaptığı zaman kendisi geliştirme çabası içerisine girecek, hatalarını görecek. Zaman zaman hiç birbirine fiske vurmadan bile maç kazanacak. Çok iyi şeyler yapmasına rağmen maç kaybedecek. Bu insanı çok güzel disipline eden bir şey. Bu anlamda bilardo önemli bir yer taşıyor ülkemize. Verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - SİVAS