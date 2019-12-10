Haberler » Politika » MHP'li Semih Yalçın'ın HDP'li Pervin Buldan'a bakışı olay oldu - Haberler

MHP'li Semih Yalçın'ın HDP'li Pervin Buldan'a bakışı olay oldu

MHP Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın'ın Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a sinirli bir şekilde baktığı fotoğraf karesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

10.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:30

Haberler.com/ DETAY HABER

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Görüşmelere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de beraberindeki heyetle katıldı. Bahçeli'nin yanındaki heyette MHP Genel Başkan Yardımcısını Semih Yalçın da bulundu. Yalçın'ın, görüşmelere ara verildiği sırada HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a attığı bakış gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bütçe görüşmelerinde hemen önünde duran HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a sinirli bir şekilde baktığı fotoğraf karesi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

"YILIN FOTOĞRAFI BU OLMALI"

Özellikle MHP'ye yakın paylaşım sitelerinde çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesiyle ilgili "Yılın fotoğrafı bu olmalı" yorumları yapıldı. Söz konusu fotoğrafla ilgili iki partinin de herhangi bir temsilcisi tarafından bir açıklama yapılmadı.

BAHÇELİ HDP'LİLERİN ELİNİ SIKMIŞTI

Öte yandan Meclis Genel Kurulu'nda 2020 yılı bütçesinin görüşmelerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'la tokalaştığı anlar objektiflere yansımıştı.

2020 bütçe görüşmelerinde Devlet Bahçeli, HDP Eş Başkanlarıyla tokalaştı2020 bütçe görüşmelerinde Devlet Bahçeli, HDP Eş Başkanlarıyla tokalaştı

MHP'li Semih Yalçın'ın HDP'li Pervin Buldan'a bakışı olay oldu

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Semih Yalçın, MHP, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

11:31 Çekya'da hastanede silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı - Haberler
11:30 Otobüs şoförü, tartıştığı gence hakaret etti: Seni tek başına Hadımköy'e götürürüm - Haberler
11:30 İki bakanlıkta FETÖ operasyonu - Haberler
11:30 Pendik'te 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. - Haberler
11:27 Park halindeki araç alev topuna döndü - Haberler
11:27 Servis kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Haberler
11:07 Eski Cumhurbaşkanı Gül, suskunluğunu bozdu: Demokrasi, güçlü liderin gölgesinde kalmamalı - Haberler
11:06 Rusya'da metro istasyonlarındaki tuvaletlere kamera takıldı - Haberler
11:00 Aç kurtların saldırdığı talihsiz köpek, eve sığınarak hayatta kaldı - Haberler
10:56 MHP'li Semih Yalçın'ın HDP'li Pervin Buldan'a bakışı olay oldu - Haberler
10.12.2019 11:44:45