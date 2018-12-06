Semiha Yavuz: Anneler İlk Öğretmenlerdir

Yeni vakıf merkezine taşındıktan sonra hizmetlerini daha modern ve geniş imkanlarda sürdüren El Rayyan Vakfı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü çerçevesinde Bursa İl Müftülüğünden Aynur Işık'ın katılımıyla bir seminer düzenledi. Seminere, Vakfın kursiyerleri başta olmak üzere çok sayıda kadın ilgi gösterdi.

"Kadınlarımıza değer katmaya çalışıyoruz"

Seminerin açılışında konuşan El Rayyan Vakfı Başkan Yardımcısı Semiha Yavuz, dernek olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler ve hedeflerinden bahsederek şöyle konuştu; "Çalışmalarımızı yardım programları, eğitim programları ve sağlık programları başlıkları altında yoğunlaştırdık. Bu kapsamda Vakfımızın Başkan Ahmed Abdurrahman Al-Bashari de sağ olsun desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemiyor. Her ay Bursa'ya mutlaka gelip çeşitli temaslarda bulunuyor. Vakfımızı daha güçlü hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerimizle de kadınlarımıza değer katmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda özgüveni yüksek meslek sahibi kadınlar yetiştirme hedefiyle gerçekleştirdiğimiz seminerler ve kurslar devam ediyor."

"Kadınlarımız her zaman fedakârlığını ortaya koymuştur"

5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınlarına birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ülke olarak kadınlara verilen değeri gösterdiğine dikkat çeken Yavuz, "Ulusal kurtuluş mücadelesinde etkin rol oynayan kadınımız her zaman fedakârlığını ortaya koymuştur. Gerek Anadolu'nun en ücra köyünde gerekse de iş hayatının merkezinde yer alan kadınımız, çalışarak ve üreterek toplumsal hayata her zaman katkı sağlamıştır. Kadınlarımız, annelik sorumluluğu ve ilk öğretmen olma özelliğiyle ülke geleceğinin teminatı olacak ahlaklı, çalışkan ve sorumluluk sahibi gençlerin yetiştirilmesinde kilit rol oynamaktadır" dedi.

"Bizim toplumumuzda kadının önemi fazladır"

Türk İslam kültüründe kadının yerini anlatan bir konuşma yapan Bursa İl Müftülüğü temsilcilerinden Aynur Işık da, "Bizim toplumumuzda kadının önemi çok farklı, fikriyatı önemli, sorumlulukları çoktur. Peygamberimiz de Veda Hutbesinde dil, cinsiyet, ırk farkı gözetmeksizin her insanı eşit tutmuştur. Yani kadın ve erkek arasında bir fark yoktur" diye konuştu.

Seminerin ardından katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.