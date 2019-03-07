Semiha Yıldırım'dan, Darülaceze Ziyareti

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, darülacezeyi ziyaret etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kayışdağı'ndaki İstanbul Darülaceze Müdürlüğünü ziyaret eden Yıldırım, darülaceze sakinleriyle bir araya geldi.Yıldırım'a kızı Büşra Yıldırım Köylübay ve İstanbul Darülaceze Müdürü Reşit Taşkın eşlik etti.Yaşlılarla sohbet edip kandillerini kutlayan Yıldırım, zihinsel engelli kadın sakinlerin kaldığı, 64 yatak kapasitesine sahip papatya sitesini de ziyaret etti:Yıldırım, şunları kaydetti:"Bugün kandil. Herkesin ve İslam aleminin kandilini kutluyorum. Yaşlılarımızı ziyarete geldik. Yaşlılarımız gerçekten başımızın tacı. Yaşlılarımızı çok seviyorum. Kadın erkek farketmiyor. Kendi annemizi, babaannemizi, anneannemizi, büyükbabalarımızı ziyaret etmiş gibi kendimi hissediyorum. Güzel bir duygu. Herkesi de buraya davet ediyorum ve ziyaret etmelerini istiyorum. Gerçekten çok hüzünleniyorum ama çok da mutlu oluyorum."Semiha Yıldırım, sakinlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.