Semiha Yıldırım'dan Huzurevi Ziyareti

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın eşi Semiha Yıldırım
, Fahrettin Gökay Huzurevi ve Göztepe Semiha Şakir
Huzurevi'ni ziyaret etti.
Yıldırım, huzurevi sakinleriyle selamlaşarak, hal ve hatırlarını sordu. Yaşlıların ilgiyle karşıladığı Yıldırım, onlarla çay içerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, daha sonra yaşlılara çeşitli hediyeler takdim etti.
Yıldırım, huzurevi sakinlerinin el işçiliğiyle üretim yaptıkları hobi ve sanat odalarını gezerek, ürünler ve yapılışları hakkında bilgi aldı.
Keçe, taş boyama ve dikiş-nakış gibi ürünlerden oluşan el emeği, göz nuru çalışmaları takdirle karşılayan Yıldırım, buradan alışveriş yaptı.
Ziyarette Yıldırım'a, kızı Bahar Büşra Köylübay ve arkadaşları da eşlik etti.
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Kaynak: AA