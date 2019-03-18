Semiha Yıldırım'dan Huzurevi Ziyareti - İstanbul

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Beylikdüzü'ndeki huzurevlerine ziyarette bulundu.Yıldırım, ilk olarak Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi içindeki huzurevini ziyaret edip sakinleriyle sohbet etti.Huzurevi sakinlerinden 85 yaşındaki Sadiye Hacer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.Yıldırım, el sanatları ahşap boyama, örgü bebek, boncuk işleme, köylü kızları bebek yapımı, takı tasarım atölyesini ziyaret edip, alışveriş yaptı.Daha sonra Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi'ne geçen Yıldırım, öğle yemeğinde huzurevi sakinleriyle buluşup sohbet etti. Yıldırım, Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi Müdürü Serkan Çalapkulu'ndan bilgi aldı.Huzurevi sakini 80 yaşındaki Fikri Özgür, Çanakkale şehitlerini anarak şiir okudu ve dua etti.Semiha Yıldırım, son ziyaretini gerçekleştirdiği Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde müdür Adem Yavuz Kartal ile görüşerek bilgi alıp, yaşlılarla sohbet etti.Huzurevi sakinleriyle ilgilenip onlarla çay içerek sohbet eden Semiha Yıldırım, yaşlıların ilgisiyle karşılandı. Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yaşlılara çeşitli hediyeler takdim etti.Semiha Yıldırım, huzurevi sakinlerinin el işçiliğiyle üretim yaptıkları hobi ve sanat odalarını gezerek, ürünler ve yapılışları hakkında bilgi aldı.Keçe, taş boyama ve dikiş-nakış gibi ürünlerden oluşan el emeği, göz nuru çalışmaları takdirle karşılayan Yıldırım, buradan alışveriş yaptı.