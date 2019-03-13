Semiha Yıldırım'dan İsmek'e Ziyaret

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nin (İSMEK) Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kurs binasını ziyaret etti.İSMEK'e bağlı Türk İslam Sanatları İhtisas Okulu'na gelen Semiha Yıldırım, ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ferrah Şarman ile kurum yetkilileri ve öğretmenlerin yer aldığı bilgilendirme toplantısına katıldı. Burada Yıldırım'a, İSMEK'in tanıtım videosu izletildi.Daha sonra resim, kaligrafi, ahşap oyma, cam üfleme, minyatür, tezhip ve ebru atölyelerini gezen Yıldırım'a, lale figürlü çini ve ebru tablosu hediye edildi.Semiha Yıldırım'a ziyaretinde kızı Bahar Büşra Köylübay ile emekli öğretmen arkadaşları eşlik etti.