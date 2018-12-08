Semiha Yıldırım'ın Siparişlerini "Özel" Öğrenciler Hazırlıyor

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:44



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:44

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın milletvekillerine ve erkek milletvekillerinin eşlerine hediye edeceği tesbihleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki "özel" öğrenciler hazırlıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki öğrenciler, TBMM'deki milletvekilleri için mesai yapıyor.TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile 9 Ekim'de Antalya'ya geldiğinde merkezi ziyaret eden Semiha Yıldırım, öğrencileri hayata hazırlayan merkezden etkilenerek, öğrencilerden milletvekillerine hediye edilmek üzere tesbih yapmalarını istedi.Merkez tarafından malzemeler temin edilince, öğrenciler tesbih üretmeye başladı. TBMM'deki kadın milletvekilleri ve erkek milletvekillerinin eşleri için ayrı tesbih hazırlayan öğrenciler, siparişleri şubat ayı sonuna kadar yetiştirmek için çalışıyor.Özel öğrencilerin emeklerini taşıyan tesbihler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında milletvekillerine hediye edilecek."Milletvekilleri çocuklarımızın eserlerini kullanacak"Merkezin müdürü Yasemin Doğan, Semiha Yıldırım'ın ziyaretinde tüm atölyeleri gezdiğini ve öğrencilerle birebir ilgilendiğini belirtti. Yıldırım'ın merkezdeki eğitimden ve aktivitelerden çok etkilendiğini anlatan Doğan, öğrencilerin üretkenliğine katkıda bulunmak istediğini ve bu doğrultuda tesbih siparişi verdiğini bildirdi.Doğan, hazırlanan 600 tesbihin zamanında teslim edileceğini, öğrencilerin sevgiyle çalışmalarını yürüttüklerini dile getirerek, "Hem çocuklarımız için hem de merkezimiz için güzel bir çalışma oldu. Meclisteki milletvekilleri, çocuklarımızın ellerinin dediği eserleri kullanacak." diye konuştu.