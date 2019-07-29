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Şempanzeler 4 ayak üzerinde yürümeyi unutarak 2 ayak üzerinde yürüdü!

Kenya'daki Sweetwaters Hayvan Barınağı çalışanı Timothy Mwangi, dar kafeslerden kurtarılan 30'dan fazla şempanzenin 4 ayak üzerinde yürümeyi unutarak iki ayak üzerinde yürüdüğünü anlattı.

29.07.2019 19:53
Şempanzeler 4 ayak üzerinde yürümeyi unutarak 2 ayak üzerinde yürüdü!

Kenya'daki Sweetwaters Hayvan Barınağı, kafeslerden kurtarılan 30'dan fazla şempanzenin bakımını üstleniyor. Barınak çalışanı Timothy Mwangi, hayvanların daracık kafeslerde ayakta durmaktan dört ayak üzerinde yürümeyi unuttuğunu anlattı.

ŞEMPANZE TÜRLERİNİN SOYU TEHLİKEDE

Birleşmiş Milletler tüm şempanze türlerinin soyunun tehlikede olduğunu belirtiyor. Özellikle avlanma ve hayvan kaçakçılığını şempanzelerin türünün yok olmasına neden olabileceği uyarısı yapıyor. Afrika'nın birçok bölgesine dağılmış hayvan barınakları ise şimdiye kadar 800 şempanzeyi kafeslerden kurtarabildi. Timothy Mwangi, insanların kedi ve köpek gibi evcil hayvan taşıma belgeleri düzenleyerek 'kolayca' şempanze gibi türü tehlikede hayvanların kaçakçılığını yapabildiğini söylüyor.


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