Semra Okursoy Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ÇANKIRI ATKARACALAR belediye başkan adayı olan Semra Okursoy isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI ATKARACALAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Semra Okursoy isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ÇANKIRI ATKARACALAR adayı Semra Okursoy kimdir? Bağımsız ÇANKIRI ATKARACALAR adayı Semra Okursoy yüzde kaç oy aldı?

Semra Okursoy Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ÇANKIRI ATKARACALAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Semra Okursoy ATKARACALAR ilçesinde % 22,27 oranında oy almıştır. ATKARACALAR ilçesinde % 22,27 oranında oy olan Semra Okursoy adlı Bağımsız adayı toplamda 430 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANKIRI ATKARACALAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.