Şemsettin Günördü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA KARATAY belediye başkan adayı olan Şemsettin Günördü isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA KARATAY ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Şemsettin Günördü isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA KARATAY adayı Şemsettin Günördü kimdir? BTP KONYA KARATAY adayı Şemsettin Günördü yüzde kaç oy aldı?

Şemsettin Günördü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA KARATAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Şemsettin Günördü KARATAY ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. KARATAY ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Şemsettin Günördü adlı BTP adayı toplamda 427 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA KARATAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.