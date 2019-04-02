Şemsi Celalettin Yolcu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ISPARTA GELENDOST belediye başkan adayı olan Şemsi Celalettin Yolcu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA GELENDOST ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Şemsi Celalettin Yolcu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ISPARTA GELENDOST adayı Şemsi Celalettin Yolcu kimdir? BTP ISPARTA GELENDOST adayı Şemsi Celalettin Yolcu yüzde kaç oy aldı?

Şemsi Celalettin Yolcu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ISPARTA GELENDOST belediye başkan adayı olarak gösterilen Şemsi Celalettin Yolcu GELENDOST ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. GELENDOST ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Şemsi Celalettin Yolcu adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA GELENDOST ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.