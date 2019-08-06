Şemsi Denizer mezarı başında anıldı

Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürdüğü sırada 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer, anıldı.

Denizer'in, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, burada yaptığı konuşmada, hak kaybına uğrayan işçilerin ve emekçilerin haklarını yeniden kazanma mücadelesinin önderi olan Denizer'in sadece ülkede değil, tüm dünyada sendikal mücadelede saygı ve sevgiyle anıldığını söyledi.

Yeşil, 1990 madenci grevini, 1991 Zonguldak-Ankara yürüyüşünü ve 1994 kitlesel eylemleri büyük bir disiplin ve kararlılıkla başarıya ulaştıran Denizer'i sevgi ve saygıyla andıklarını belirterek, "İşçilerin, emekçilerin haklarını, ülkemizin zenginliklerini koruma ve geliştirme mücadelesinin en zorlu döneminde hayatını kaybeden Denizer, sadece bizlerin değil, tüm emekçilerin mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Bizlere emanet edilen bu mücadeleye her şart altında sahip çıkacağımıza, başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere bölge halkımızla birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğimize ve seni unutmayacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından GMİS yöneticileri ve madenciler, Denizer'in mezarına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA