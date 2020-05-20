Şemsiyeli suç makinaları yakalandı

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'de 60 bin değerinde ziynet eşyası ve bir tabanca çalan ve yüzlerini şemsiye ile gizleyen 4 suç makinası yakalandı.

Şemsiyeli suç makinaları yakalandı
20.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:10
OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'de 60 bin değerinde ziynet eşyası ve bir tabanca çalan ve yüzlerini şemsiye ile gizleyen 4 suç makinası yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi Ahmet Demir Sokak Kır sitesinde oturun Ü.T.'nin evinden 60 bin TL değerinde ziynet ve bir tabanca alarak kaçan hırsızlarla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, suçlulara ulaşmak için 35 adet işyerine ait 70 güvenlik kamerasını görüntülerini inceledi. Bütün kamera kayıtlarında yüzlerini şemsiye ile gizleyen hırsızlar bindikleri dolmuşun güvenlik kamerasından yüzlerini kaçıramadı. Hırsızlıktan 38 kaydı olan E.Ç. (26), Hırsızlıktan 40 kaydı olan Ç.G. (36), Hırsızlıktan 20 kaydı olan A.Ç. (32), Hırsızlıktan 14 kaydı olan M.K. (38) polisin titiz çalışması sonucu şüpheliler yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinden 1 adet tabanca ve 15 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının verdiği kararla, zararın kısmen giderilmesi ile Salgın hastalık nedeniyle şahıslar serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Şemsi Tebrizi, Osmaniye, 3. Sayfa, Haber

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