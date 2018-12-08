Semt Konakları Engellilere Kucak Açtı

Beyoğlu Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşlar için engelleri kaldırmaya devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi olarak hizmet veren Semt Konaklarında engelli çocukların gelişimi ve sosyal hayata adaptasyonu için önemli bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında İlk olarak Piripaşa Semt Konağında engelli çocuklara özel Takı Tasarım, Resim ve Halk Oyunu sınıfları açıldı. Eğitimlerin başladığı sınıflarda ilk ders heyecanını yaşayan engelli çocuklar; resim yapıp takılar taktı, Karadeniz yöresine özgü yerel kıyafetlerle horon oynadılar. İlerleyen günlerde farklı branşlarda da açılacak olan eğitim sınıflarının ilçenin 15 farklı noktasında bulunan tüm Semt Konaklarında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

'ÇOCUĞUM SOSYALLEŞMEYE BAŞLADI'

Piripaşa Semt Konağı'ndaki eğitim merkezine çocuğunu getiren veli Zahide Salman, verilen eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, "Burada Kurs açıldığı için resim yapmak için geldik. Çok memnunuz. Belediyemiz olmasa bu çocuklar bu kadar şeyden yararlanamaz. Belediye sayesinde belli bir süreyi ekarte ettik. Hem maddi hem manevi belediye yanımızda. O yüzden teşekkür ederim bütün belediye bünyesinde çalışanlara ve belediye başkanımıza. İnsanlara tavsiye ediyorum. Önce ben de kendimiz yalnız hissediyordum. Çocuğum da kendini yalnız hissediyordu. Sonra biz belediye eğitimlerine başladıktan sonra çocuğum da sosyalleşmeye başladı. Ben kendimi de yalnız hissetmiyorum. Çocuğum da yalnız değil. Onun gibi binlerce çocuk var. Bu engel değil. Hepimiz birere engelliyiz. Onlar da belli bir süre sonra kendi hayatlarını idame edebilmek için böyle şeylere ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.