Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı
Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı Karaköprü'de semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı.
18.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:34
Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı
ŞANLIURFA - Karaköprü 'de semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tehdidine karşı Şanlıurfa 'nın Karaköprü ilçesinde tedbirler arttırıldı. Önlemler kapsamında Önlemler kapsamında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve belediye ekipleri, semt pazarında esnafa ve vatandaşlara eldiven ile maske dağıttı. Korona virüs salgını nedeniyle alınacak önlemlerin önemine vurgu yapan Başkan Baydilli, "Karaköprü Belediyesi olarak halkımızın yoğun kullandıkları alanların tamamında dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Korona virüsü yakın temas sonucu bulaşan bir durum olduğu için pazarcılar derneğimiz ile birlikte pazarcı esnafımıza maske ve eldiven dağıttık. Vatandaşlarımızın kendi kişisel bakımlarını yapmalarını istiyoruz. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa bu salgını daha çabuk atlatırız. Türkiye devleti olarak büyük bir devletiz. Bakanlarımız gerekli tüm açıklamaları şeffaf bir şekilde yapıyor" dedi.Baydilli vatandaşların, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları ve resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar edilmemesi yönünde uyardı.
ŞANLIURFA - Karaköprü 'de semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tehdidine karşı Şanlıurfa 'nın Karaköprü ilçesinde tedbirler arttırıldı. Önlemler kapsamında Önlemler kapsamında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve belediye ekipleri, semt pazarında esnafa ve vatandaşlara eldiven ile maske dağıttı. Korona virüs salgını nedeniyle alınacak önlemlerin önemine vurgu yapan Başkan Baydilli, "Karaköprü Belediyesi olarak halkımızın yoğun kullandıkları alanların tamamında dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Korona virüsü yakın temas sonucu bulaşan bir durum olduğu için pazarcılar derneğimiz ile birlikte pazarcı esnafımıza maske ve eldiven dağıttık. Vatandaşlarımızın kendi kişisel bakımlarını yapmalarını istiyoruz. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa bu salgını daha çabuk atlatırız. Türkiye devleti olarak büyük bir devletiz. Bakanlarımız gerekli tüm açıklamaları şeffaf bir şekilde yapıyor" dedi.Baydilli vatandaşların, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları ve resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar edilmemesi yönünde uyardı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı
Etiketler : Metin Baydilli, Şanlıurfa, Karaköprü, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Haberler
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Haberler
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti