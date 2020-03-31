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Semt pazarı taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna dönüştürüldü

Semt pazarı taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna dönüştürüldü Altındağ Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında İskitler Semt Pazarı'nı başkentteki tüm taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna dönüştürdü.

31.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:40
Semt pazarı taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna dönüştürüldü
ANKARA - Altındağ Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında İskitler Semt Pazarı'nı başkentteki tüm taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna dönüştürdü.
Korona virüs önlemlerini arttıran Altındağ Belediyesi, İskitler Semt Pazarı'nı taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna çevirdi. İstasyona gelen araçları 12 kişilik ekip özenle dezenfekte ediyor. Hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arası açık olan dezenfekte istasyonundan tüm taksici ve servisçiler ücretsiz olarak faydalanabilecek.
İstasyonda günlük ortalama bin 500 ile 2 bin aracın dezenfekte edilmesi bekleniyor.
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Semt pazarı taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna dönüştürüldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Genel

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Semt pazarı taksi ve servis araçları için dezenfekte istasyonuna dönüştürüldü
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