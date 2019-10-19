Haberler » Güncel » Semt pazarı Türk bayraklarıyla süslendi

Semt pazarı Türk bayraklarıyla süslendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde semt pazarı bayraklarla süslendi.

19.10.2019 12:29Semt pazarı Türk bayraklarıyla süslendi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde semt pazarı bayraklarla süslendi.

İlçede, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için Türk Bayrağı dağıtıldı. 2 Bin bayrak semt pazarını süsledi.

Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, " Tavşanlı Sivil Toplum örgütleri esnafın temsilcisi oda başkanlarımız ile birlikte Barış Pınarı harekatına, askerlerimize destek ve Türk Bayraklarından rahatsız olanlara inat pazar yerinde bayraklarımızı dağıtıyoruz. Bununla birlikte güzel bir mesaj vermek istedik. Barış Pınarı Harekatı ile Cumhurbaşkanımızın dik duruşu kararlı davranışı sayesinde sona erdi. İnşallah bundan sonra şehit haberi de almayacağımızı ümit ediyorum. Türk Milletinin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde ben de Türk Bayrağından rahatsız olanlara, asker selamından rahatsız olanlara ben de asker selamı veriyorum" dedi. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:57 Aliağa'da sokak hayvanları yararına kermes
14:03 Mahsur kalan inek için 2 gün uğraştılar, 5 kilometre yol açtılar ama kurtaramadılar
13:57 Van'da 'Muhtarlar Günü' kutlandı
14:02 Çin-Türkiye Kültürel İletişim Forumu İstanbul'da düzenlendi
14:01 - İdlib'e Hava Saldırısı: 2 Ölü
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası medya kuruluşları yanlı yanlış haberlerle kamuoyunu İslamdan...
14:00 İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü
19.10.2019 14:04:03