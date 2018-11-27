Semt Pazarı Yeşilyurt'ta Ki Yaşam Kalitesini Artıracak

27 Kasım 2018 Salı 17:01



27 Kasım 2018 Salı 17:01

Yeşilyurt'un farklı bölgelerine kapalı semt pazarları kazandıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Projemiz, ilçemizin planlı ve sağlıklı büyümesine, halkımızın mutlu ve huzurlu yaşantısına anlam kazandıracaktır" dedi.Sosyal belediyecilik hizmetleriyle Yeşilyurt'a yeni modern yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Çınar, gelişim düzeyi yüksek kentlerde kapalı semt pazarlarının önemli bir yer kapladığına işaret ederken, modern ve nezih alanlarda alış verişlerin yapılmasına imkan tanıyacak kapalı semt pazarlarının gelişen ve değişen Yeşilyurt'un yeni kimliğine yakışan ölçülerde hizmete gireceğini dile getirdi.Vatandaşların hijyenik şartlarda alışveriş yapmalarını sağlamak, esnaflarında daha sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesine olanak tanımak için 'Semt Pazarı' projesine büyük önem verdiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un farklı mahallelerine fonksiyonel özellikle güçlü modern semt pazarları kazandırmak için ciddi adımlar attıklarını, bazı bölgelerdeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Semt pazarlarının mimari yapısı, konforu ve ferahlığıyla beklentilere cevap verecek düzeyde hizmete gireceğini vurgulayan Başkan Çınar, " 'Halka Hizmet Hakka Hizmettir' anlayışını şiar edinmiş bir Belediye olarak güzel ilçemizi yaşam standardı yüksek, modern yaşam alanlarına sahip bir kimlikle gelecek nesillere emanet etmek adına yeni yatırımlara yoğunluk veriyoruz. Gerek düzenlediğimiz istişare toplantıları gerekse de bizim yaptığımız değerlendirmelerin ışığında pazar yerlerimizin daha modern, nezih ve kaliteli alanlara kavuşması için 'Semt Pazarı' projesi kapsamında ilçemizin farklı bölgelerine sosyal yaşam kültürüne ayrı bir değer katacak kapalı semt pazarları inşa ediyoruz. Toplumun beklentilerine tam manasıyla karşılık verecek yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyecek olmaktan, gerek muhtarlarımız gerekse de esnaflarımız ve hemşerilerimizin bize ilettiği bir talebi yerine getirmenin hazzı içerindeyiz. 'Semt Pazarı' projemiz, Yeşilyurt'un sağlıklı ve planlı büyümesine de ciddi katkılar sağlayacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak hizmetlerimizi gelişi güzel değil belli bir plan ve program dahilinde hizmete sunarken, verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmekteyiz. Gerek iç ve dış tasarımı gerekse mimari yapısıyla kent kimliğine artı değerler katacak olan semt pazarlarımızı hizmete sunarak bölgemizin en ciddi sorunlarından bir tanesini daha çözüme kavuşturmuş olacağız. Modern, kapalı ve güvenli alanlarda hizmet verecek olan semt pazarlarında 90 tezgah yer alacak olup, sosyal donatıları ve çevre düzenlenmesi başta olmak üzere diğer hizmet alanlarıyla Yeşilyurt'a yakışan ölçülerde olacaktır. Tek katlı pazarlarımız içerisinde Pazarcılar Odası ile Zabıta Müdürlüğümüze ait bölümlerin yanı sıra wc ve lavabolarda yer alacaktır. Hemşehrilerimiz buraya gelerek güvenli bir şekilde alış verişlerini yapacaklar, pazarcı esnafımızda güzel şartlarda ürünlerini satma fırsatına kavuşmuş olacak. Yeşilyurt'un değişimine ışık tutan projelerimizle halkımızın rahat bir yaşam sürmesini sağlarken ayrıcalıklı yaşam koşullarının ilçemizin her noktasında hakim olması içinde bu tür nitelik seviyesi yüksek, modern yatırımlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Malatya'nın incisi Yeşilyurt'umuz yeni projelerimizle gelişim ve değişim sürecini tüm hızıyla sürdürmektedir" diye konuştu. - MALATYA