Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Semt pazarında ayvalık belediyesi maskesi olmayanlara maske dağıttı

İçisleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ali Çetinkaya Mahallesi Semt Pazarı'nda, vatandaşların pazar yerine kontrollü giriş, çıkış denetimlerine devam ediyor.

06.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:55
Semt pazarında ayvalık belediyesi maskesi olmayanlara maske dağıttı

Giriş ve çıkışlarda kimlik denetimi ile ateş ölçümünü gerçekleştiren ekiplerimiz, maskesiz vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. İlk etapta 450 adet dağıtılan maske öğleden sonra saatlerinde tekrar temin edilerek dağıtılmaya devam edildi.

AYVALIK BELEDİYESİ MASKE ÜRETİMİNE GEÇİYOR

Ayvalık Belediyesi, maske sıkıntısına çözümü kendi içerisinde çözüm buluyor. Kurudukları Mahalle evlerinde üretime geçecek olan Ayvalık Belediyesi projenin hayata geçmesi için , "uygun maske malzemesinin" teminini bekledi.Malzeme tedariğini tamamladığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,"06.05.2020 tarihinden itibaren kendi maskemizi mahalle evlerimizde üreterek öncelikle alışveriş yapılan ve kalabalık olan yerlere daha sonra da Ayvalık'ta yaşayan herkese ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ayvalık, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Semt pazarında ayvalık belediyesi maskesi olmayanlara maske dağıttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haberler
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Haberler
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser Haberler
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti Haberler
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim Haberler
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Haberler
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haberler
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi Haberler
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

10:56: Koronavirüs sonrası tüp bebek tedavileri askıya alındı - Haber 10:56: PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama - Haber 10:56: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününde - Haber 10:56: Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 414'e çıktı - Haber 10:56: Konya Emniyet Müdürü Aydın: Asayiş olaylarında azalma var - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 09:41: Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim - Haber 09:35: Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 09:30: Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber