Semt pazarında ayvalık belediyesi maskesi olmayanlara maske dağıttı

Giriş ve çıkışlarda kimlik denetimi ile ateş ölçümünü gerçekleştiren ekiplerimiz, maskesiz vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. İlk etapta 450 adet dağıtılan maske öğleden sonra saatlerinde tekrar temin edilerek dağıtılmaya devam edildi.

AYVALIK BELEDİYESİ MASKE ÜRETİMİNE GEÇİYOR

Ayvalık Belediyesi, maske sıkıntısına çözümü kendi içerisinde çözüm buluyor. Kurudukları Mahalle evlerinde üretime geçecek olan Ayvalık Belediyesi projenin hayata geçmesi için , "uygun maske malzemesinin" teminini bekledi.Malzeme tedariğini tamamladığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,"06.05.2020 tarihinden itibaren kendi maskemizi mahalle evlerimizde üreterek öncelikle alışveriş yapılan ve kalabalık olan yerlere daha sonra da Ayvalık'ta yaşayan herkese ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler