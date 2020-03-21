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Semt pazarında korona virüs tedbirleri alındı

Ticaret Bakanlığı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik yeni tedbirler alarak bunların uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini bildirdi.

21.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:57
Semt pazarında korona virüs tedbirleri alındı
Ticaret Bakanlığı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik yeni tedbirler alarak bunların uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini bildirdi.

Gölbaşı Belediyesine başlı zabıta ekipleri de Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan yeni tedbirlerin uygulanması için Karşıyaka Semt Pazarında denetimlerde bulundu. Esnafların maskesiz, eldivensiz satış yapmaları yasaklanırken, müşterilerin ürünlere dokundurulmaması gerektiği esnaflara hatırlatan zabıta ekipleri, pazarda tezgah açan esnaflara maske, eldiven ve broşürler dağıtırken, esnafları da korona virüsüne karşı uyardı.

Semt pazarlarında korona virüs tedbirleri

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Dünyayı tehdit altına alan bir salgın ile karşı karşıyayız. Biz de bu sebeple semt pazarlarımızda vatandaşlarımızın sağlığı için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Semt pazarlarında tezgah açan tüm pazarcı esnaflarımıza hem eldiven hem de koruyucu maske dağıtıldı. Pazarcı esnaflarımız tek tek uyarılarak maskesiz ve eldivensiz asla satış yapmamaları zabıta ekiplerimiz tarafından uyarıldı. Ticaret Bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde alınan tüm tedbirler anında uygulamaya koyuldu. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Karşıyaka, Zabıta, Güncel

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