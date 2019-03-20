Semt Pazarında Satılan Hazır Mezarları Görenler Şaşırıp Kaldı

Yalovalı Ziya İbil, kamyona yüklediği hazır mezarı Bursa'nın İznik ilçesi Kapalı Pazar Yeri'ne götürüp, satışa çıkardı. Pazara gelen vatandaşlar, 400 liradan satışa sunulan mezar taşlarını görünce şaşkına döndü.

20 YIL GARANTİLİ

Bazı vatandaşlar kamyonete çıkarak mezar taşlarını inceledi. Ziya İbil, satışa çıkardıkları hazır mezar taşlarının 20 yıl garantili olduğunu söyledi. İbil, satın alınan mezar taşlarına anında isim yazdıklarını da kaydetti.

Satışa sunulan hazır mezarlardan görüntüler;

Kaynak: DHA