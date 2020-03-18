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Semt pazarları boş kaldı

Yetkililerin zorunlu haller dışında kalabalık ortamlara girilmemesi konusundaki çağrısına Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar büyük oranda uyuyor.

18.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:50
Semt pazarları boş kaldı

Yetkililerin zorunlu haller dışında kalabalık ortamlara girilmemesi konusundaki çağrısına Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar büyük oranda uyuyor. İlçenin en büyük semt pazarı günün belirli saatlerinde adeta boş bir görüntü verdi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazara ilgi çok az oldu.


Kovid-19 virüsünün salgına dönüşmemesi için bakanlıklar ve belediyeler yoğun bir mesai harcamaya devam ederken yetkililerin tavsiye ve uyarılarına kulak veren duyarlı vatandaşlar evlerinde oturmayı tercih ediyorlar.


Balıkesir'in Edremit ilçesinde bölgenin en büyük semt pazarı olan Çarşamba Pazarı'da bu uyarılar sonrasında adeta boş bir görüntü verdi. Vatandaşları yoğun bir şekilde alışveriş yaptıkları Pazar yerinde sakinlik dikkatleri çekti. Esnafların maske ve eldiven taktığı gözlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Edremit, Güncel

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