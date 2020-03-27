Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Semt pazarlarına ek genelge sonrası sıkı denetim

Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri, temel gıda ve temizlik gibi zaruri olmayan ürünlerin dışında satışın yasak olduğu pazarlarda denetlemelerde bulundu.

27.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:48
Semt pazarlarına ek genelge sonrası sıkı denetim

Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri, temel gıda ve temizlik gibi zaruri olmayan ürünlerin dışında satışın yasak olduğu pazarlarda denetlemelerde bulundu. Pazar tezgahları arası en az 3 metre olacak şekilde düzenlenirken, esnaf ambalajsız satılan sebze meyvelerin poşetlenerek satılması konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında pazar satış yerleri ile yayınladığı ek genelge kapsamında vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesi ve her bir tezgah arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesinin ardından ilçelerde denetimler arttı. Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Zafer Mahallesi ve Kocasinan Mahallesi'nde bulunan pazarlara denetim gerçekleştirdi. Pazarda bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması sağlanırken kurallara uymayan satıcılar ekipler tarafından uyarıldı. Zabıta ekipleri aynı zamanda pazar esnafına eldiven ve maske kullanmaları gerektiğini hatırlattı. Maskesi ve eldiveni olmayan bazı satıcılara ekipler tarafından maske ve eldiven verildi.

"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR KURALLARA UYMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Pazar esnaflarından Ethem Yaşar, tüm esnafın mümkün olduğunca kurallara uyduğunu belirtti. Yaşar, "Elimizden geldiği kadarıyla kurallara uymaya çalışıyoruz. Müşterilerimizi de üzüp kırmamak için elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Tabii bazı müşteriler tepki veriyor. Şu an da seçme yasak ama müşteriler bunu anlamak istemiyor. 'Seçmezsem almam' diyenler var. İşin bu yönü de var tabii ama bizler yine de elimizden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyoruz. Eldivenimizi maskemizi takıyoruz. Mesela sebzeleri torbaya koyalım dedik ama öyle de müşteri kabul etmedi. Birer kiloluk torbalara koyup hazırlamak istedik ama yerli müşterimiz itiraz etti. Malı görmeyince çürük olup olmadığından emin olamıyor. Müşteri üstü kapalı pazarlara gitmeye korkuyor. Haklılar. Herkes kurallara uymuyor. Buralar biraz daha açık pazarlar olduğu için satışlarımız iyi gidiyor. Tezgahlarımızın arası da bayağı açık. Hepimiz kurallara riayet etmeye çalışıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bahçelievler, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Semt pazarlarına ek genelge sonrası sıkı denetim - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1’i kadın 4 yaralı Haberler
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Haberler
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi - Haber 15:45: Koçarlı'da dezenfekte edilmeyen yer kalmadı - Haber 15:44: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Başkalarına zarar vermek kul hakkı ihlalidir - Haber 15:44: Gölcük'te Kadın Meclisi gönüllüleri maske üretimine başladı - Haber 15:44: Alaşehir'de trafikte koronavirüs tedbirleri - Haber 15:22: İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber