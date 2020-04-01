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Semt pazarlarında durgunluk

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüsü (Kovid-19), hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, semt pazarlarında da işler yüzde 50 azaldı.

01.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:59
Semt pazarlarında durgunluk
Tüm dünyada ve Türkiye 'de etkili olan korona virüsü (Kovid-19), hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, semt pazarlarında da işler yüzde 50 azaldı. Pazarcılar, gerekli önlemleri aldıklarını belirtirken, bazı esnaf ise tezgahı açmamayı dahi düşündüğünü belirtiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın virüs nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, korona virüsünden semt pazarları da nasibini aldı. İnsanların, haftanın belirli günlerinde kurulan ve sebze-meyve başta olmak üzere çeşitli ev ihtiyaçlarının karşıladığı pazarlarda durgunluk yaşandı. Pazarcı esnafı, bazı pazarcıların virüs korkusu nedeniyle tezgahlarını kurmadığını, bu nedenle 3 metre kuralını rahatlıkla uygulayabildiklerini belirtirken, kimisi ise işlerinin yüzde 50'den daha fazla düştüğünü söyledi.

"Kimi zaman muhtarlar gelip, vatandaşların ihtiyaçlarını alıyor"

Ordu 'da kurulan semt pazarında esnaf olan Cevat Cinek, işlerinde yarıdan fazla azalma olduğunu belirterek, insan yoğunluğunun azaldığını kaydetti. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların pazar ihtiyaçlarını mahalle muhtarlarının karşıladığını ve pazarlarının kurulduğu bölgede gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını belirten Cinek, "Pazarda 3 metre kuralı uygulanıyor. Zaten bizim esnaflarımızın çoğu virüs nedeniyle burada değil. Zaten aralıklı olarak boşluk da kalmış oluyor. Elimizden gelen tedbiri alıyoruz ama insan yine de korkuyor. İnsanlara kendi sağlıkları açısından seçtirmemek istiyoruz ama insanlar anlamıyor. Zaten normal zamanda seçtiriyoruz ama bu zamanda tedbirli olmak lazım" dedi.

"Kimi zaman açmamayı düşünüyoruz ama insanların da ihtiyacı var"

Nizamettin Polat isimli pazarcı esnafı da işlerinde düşüş yaşandığını belirterek, "Aslında açmamayı da düşünüyoruz ama insanların da ihtiyacı var. İşlerimizde azalma var, illaki fark etti ama yine de çok şükür. Sebze ve meyveyi seçtirmeyip, kendimiz de eldiven kullanıyoruz" diye konuştu. - ORDU
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ordu, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Semt pazarlarında durgunluk - Ekonomi

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