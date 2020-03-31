Semt pazarlarında "Evde Kal" çağrısı etkili oldu
İstanbul'da sem pazarları "Evde Kal" çağrısının ardından sakin.
31.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:08
İstanbul 'da sem pazarları "Evde Kal" çağrısının ardından sakin. Pazarcıların eldiven ve maske kullanarak hijyen kurallarına dikkat ettikleri görüldü. Ayrıca Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazar esnafına koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında hijyen kurallarına uymalarına gerektiği, uymayanlara idari işlem uygulanacağı yazılı olarak da tebliğ edildi.
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Kaynak: AA