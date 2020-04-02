Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Semt pazarlarında giriş ve çıkışlar ayarlandı

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınının ardından yetkililer birçok önlem alıyor.

02.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:37
Semt pazarlarında giriş ve çıkışlar ayarlandı
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınının ardından yetkililer birçok önlem alıyor. Son yapılan genelge de semt pazar alanlarında giriş ve çıkışlarına yönelik oldu. İnegöl'de her perşembe kurulan Merpa pazarı alanına vatandaşlar alışveriş yapmak için gelmeye devam ederken, zabıta ekipleri pazara gelen herkesin tek tek ateşini ölçerek içeriye alıyor. Öte yandan, bazı vatandaşların çocuklarıyla pazara gelmesi dikkat çekerken, 65 yaş üstü bazı vatandaşların da pazarlara gelmesi yine dikkat çekti.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il ve ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Yayınlanan genelgeyle artık pazarlarda giriş çıkış noktaları oluşturuldu. Ayrıca zabıta ekipleri de pazara gelen herkesin ateşini ölçerek içeriye alıyor. Genelgede pazar alanlarına ve marketlere çocukların gelmesi yasaklanmıştı ancak İnegöl'de bazı vatandaşların çocuklarıyla gelmesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Sebzeciler ve Meyveciler Odası başkanı Vehbi Durgut, "Her gün farklı genelgeler geliyor bize. Bunların hepsi vatandaşlarımızın sağlığı için biz de gelen genelgeleri esnaf olarak uygulamaya çalışıyoruz. Son yapılan genelge de pazar alanlarının giriş ve çıkışlarıyla ilgili. Merpa pazar yerinde şu anda iki farklı noktada giriş ve çıkışlar yapılıyor. Eski rağbetler kalmadı pazarlara vatandaşlar da korkuyor, gelenler de hemen alıp gitme telaşında. Zabıta ve polis ekipleri de denetim yapıyor. Bundan önceki genelgede pazarlara çocukların gelmesi yasaklanmıştı ama yine bazı vatandaşlarımız çocuklarıyla geliyor bunları görüyoruz. Bazı ürünlerde fiyatlarda yükselme var bazılarında ise düşüş bunlar normal. Pazara gelenlerin en çok tercih ettiği limon olurken, bunu portakal, mandalina kısacası C vitamini ürünler daha çok tercih ediliyor" diye konuştu. - BURSA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Zabıta, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Semt pazarlarında giriş ve çıkışlar ayarlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Beylikdüzü Belediyesinden sağlık çalışanları için 3.000 adet yüz koruyucu siperlik - Haber 18:24: Fırat'ın doğusundaki kara devriyesinde "sosyal mesafe" önlemi - Haber 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır - Haber 18:23: Muş polisinden sosyal mesafeye işaretli önlem - Haber 18:22: Kızılay Başkanı, iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağını açıkladı - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber