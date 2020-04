Semt pazarlarında korona virüs etkisi

Semt pazarlarında korona virüs etkisiVAN - Van 'ın en işlek semt pazarlarından olan salı pazarı, korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye genelinde vatandaşların virüsten etkilenmemesi için birçok önlem alınırken, semt pazarlarında da müşteriler ve pazarcılar kendilerince önlem almaya çalışıyor. Evde kalınması yönünde çağrılar devam ederken, kentin en yoğun semt pazarında ise sessizlik hakim oldu."Pazarda 330 esnafımız vardı"İHA muhabirine konuşan Kenan Yokuş isimli esnaf, salgın öncesi 330 esnafın pazarda iş yaptığını belirtti. Ancak korona virüs dolayısıyla bu sayının 45'e düştüğünü ve işlerinin de yüzde 80 gerilediğini ifade eden Yokuş, "Daha önce burası çok kalabalıktı ve işlerimiz de baya yoğundu. Bu saatlerde normal zamanda boş kalmıyorduk ve yetiştiremiyorduk. Ancak işlerimiz yüzde 80 civarında düştü. Giyimciler yasaklandı, şu an sadece sebzeciler gelebiliyor. Fahiş fiyatların önüne geçmek için bizler de geliyoruz. Bu pazarda 330 esnafımız vardı. Şu an bu sayı 45'e düştü. Bu 45 esnafın bir kısmı da iş olmadığı için gelmiyor. 20 yaş ile 65 yaş kısıtlandı. Bizim müşteri kesimimizde bu yaşları kapsıyordu" dedi.En yoğun satış yaptıkları semt pazarında bile iş yapamadıklarını dile getiren Hasan Uygun ise korona virüs salgının yayılmadan bir an önce bitmesini temenni etti.(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA