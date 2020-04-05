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Semt pazarlarında korona virüs tedbirleri sıkı uygulanıyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında sıkı tedbirler alındı.

05.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:35
Semt pazarlarında korona virüs tedbirleri sıkı uygulanıyor
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında sıkı tedbirler alındı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs mücadele kapsamında yeni yayımlanan genelge gereği, Semt pazarlarının giriş ve çıkışları bariyer ve güvenlik şeridi ile kapatıldı. Pazarcı esnafların kesinlikle eldivensiz ve maskesiz satış yapılmasına izin verilmiyor. Semt pazarı içerisine maskesiz vatandaşların geçişine izin verilmezken, semt pazarı içerisine Pazarcı esnafının iki katından fazla vatandaş alınmıyor. Pazarlara 20 yaş ve altı kişilerin pazara girişi engellenirken, vatandaşların ürünleri seçmesine engel olunduğu bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kilis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ekonomi
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