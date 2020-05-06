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Semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri

İstanbul'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda yapılan çağrılar doğrultusunda bazı pazar yerlerinde yoğunluk oluşmazken, bazılarında sosyal mesafeye dikkat edilmedi.

06.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:11
İstanbul'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda yapılan çağrılar doğrultusunda bazı pazar yerlerinde yoğunluk oluşmazken, bazılarında sosyal mesafeye dikkat edilmedi.
Bağcılar Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri genel olarak sakinliğini korurken, zabıta ekipleri pazar alanını zaman zaman geziyor.
Pazarda ekipler, esnaf ve vatandaşların maske kullandığı görülürken, sosyal mesafe kuralına mümkün oldukça dikkat ediliyor.
Giriş ve çıkışların farklı noktalardan yapıldığı pazarda, vatandaşlar el dezenfektanı koyulan giriş noktasında ellerini dezenfekte ederek pazara giriyor.
Pazara giriş ve çıkışlar farklı noktalardan yapılıyor.
Kazım Karabekir Mahallesi semt pazarında da pazar girişinde yoğunluk yaşanırken iç kısımlara doğru yoğunluğun azaldığı gözlendi.
Kartal'daki Soğanlık semt pazarında ise yoğunluk olmadığı, vatandaşların maske takarak alış veriş yaptığı görüldü. Semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Hürriyet Mahallesi, Bağcılar, İstanbul, Güncel, Haber

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