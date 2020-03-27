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Semt pazarlarında patates ve soğanda anormal fiyat artışı

Denizli semt pazarlarında patates ve soğanın stoklarının tükenmesiyle fiyatlar yükseldi.

27.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:56
Semt pazarlarında patates ve soğanda anormal fiyat artışı
Denizli semt pazarlarında patates ve soğanın stoklarının tükenmesiyle fiyatlar yükseldi. Geçen hafta patates ve soğan tezgahlarda 2 TL'den alıcı bulurken bu hafta patatesin kilogram fiyatı 5 TL'den satılmaya başlandı.

Kentte semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan yükselişte başı bir anda zamlanan patates ve soğan çekti. Geçtiğimiz haftalarda semt pazarları ve manav tezgahlarında yer yer 1 TL 50 kuruştan satılan patates ve soğanın bu hafta 5 liradan satışa çıkarılması vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Portakal ve mandalina gibi kış mevsimi meyveleri, çağla ve erik gibi yaz sezonu ürünlerinin fiyatlarında ki yükselişi normal karşılayan vatandaşlar, patates ve soğanın bir anda fiyatının yükselmesine anlam veremedi.

Fiyatların yükselmesinde talebin karşılamadığından kaynaklandığını söyleyen pazarcı esnafı Rıza Erbeyli, "Patates, soğan hariç diğer ürünler düşmekte. Patates ve soğan korona virüs nedeniyle tüketim fazla üretim olamadığı içinde depodan geldiğinden dolayı fiyatları yükselmekte" dedi.

"Özellikle sarımsakta da büyük bir artış var"

Bir başka pazarcı esnafı Furkan Uysal ise 65 yaş ve üstü vatandaşlara gelen sokağa çıkma yasağının pazar alışverişlerini olumsuz etkilediğini kaydederek, "Fiyatlar geçen haftaya nazaran yükseldi. Özellikle patates ve soğandaki yükseliş herkesi etkiledi. Onun haricinde özellikle sarımsakta da büyük bir artış var. Virüsün ilacı olarak bilinmesi sebebiyle. Fiyatlar yüksek satışlar düştü. İnsanlar virüs nedeniyle gelmiyor. Bu da bizi etkiledi" diye konuştu.

"Geçen haftaya göre biraz daha yüksek"

Semt pazarlarına vatandaşların gelmemesi ve dolayısıyla esnafın fiyat yükseltme mecburiyetinde olduklarını dile getiren Fatih Şener isimli esnaf ise şunları söyledi:

"Geçen haftaya göre biraz daha yüksek gibi. Hastalığın da bu konuda çok etkisi var. Çok az insan var. Pazarcı da haklı, fiyatları yükseltmeden para kazanmak çok zor çünkü çok az müşteri var. Ama fiyatların yükseldiği çok bariz belli."

Öte yandan, pazarda patates ve soğan 5, portakal 3, elma 2, domates 3 ve salatalık 8 TL'den satılıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel

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