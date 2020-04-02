Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Semt pazarlarında sıkı önlemler

Semt pazarlarında sıkı önlemler Zabıta ekipleri önce ateş ölçtü sonra içeriye aldı Çin'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının ardından yetkililer bir çok önlem alıyor.

02.04.2020 19:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:17
Semt pazarlarında sıkı önlemler
Zabıta ekipleri önce ateş ölçtü sonra içeriye aldı
BURSA - Çin'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının ardından yetkililer bir çok önlem alıyor. Son yapılan genelgede semt pazarlar alanlarında giriş ve çıkışlarına yönelik. İnegöl'de her perşembe kurulan Merpa pazarı alanına vatandaşlar alışveriş yapmak için gelmeye devam ederken, Zabıta ekipleri pazara gelen herkesin tek tek ateşini ölçelerek içeriye alıyor. Öte yandan bazı vatandaşların çocuklarıyla pazara gelmesi dikkat çekerken 65 yaş üstü vatandaşların pazarlara gelmesi yine dikkat çekti.
Çin'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il ve ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler üst seviye çıkarıldı. Yayınlanan genelgeyle artık pazarlarda girişi çıkış noktaları oluşturuldular. Ayrıca zabıta ekipleri de
pazara gelen herkesin ateşi ölçelerek içeriye alıyor. Genelgede pazar alanlarına ve marketlere çocukların gelmesi yasaklanmıştı ancak inegöl'de bazı vatandaşların çocuklarıyla gelmesi dikkat çekti.
Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Sebzeciler ve Meyveciler odası başkanı Vehbi Durgut her gün farklı genelgeler geliyor bize. Bunların hepsi vatandaşlarımızın sağlığı için bizde gelen genelgeleri esnaf olarak uygulamaya çalışıyoruz. Son yapılan genelgede pazar alanlarının giriş ve çıkışlarıyla ilgili. Merpa pazar yerinde şuanda iki farklı noktada giriş ve çıkışlar yapılıyor. Eski rağbetler kalmadı pazarlara vatandaşlarda korkuyor gelenlerde hemen alıp gitme telaşında. Zabıta ve polis ekipleri de denetim yapıyor. Bundan önceki genelgede pazarlara çocukların gelmesi yasaklanmıştı ama yine bazı vatandaşlarımız çocuklarıyla geliyor bunları görüyoruz. Bazı ürünlerde fiyatlarda yükselme var bazılarında ise düşüş bunlar normal. Pazara gelenlerin en çok tercih ettiği limon olurken bunu portakal, mandalina kısacası C vitamini ürünler daha çok tercih ediliyor diye konuştu. Semt pazarlarında sıkı önlemler

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Zabıta, Genel

Haberin Videosu :

Semt pazarlarında sıkı önlemler
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Semt pazarlarında sıkı önlemler - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:43: Bursa'da Acemler Kavşağı yeni haliyle ulaşıma açıldı - Haberler 19:38: Salgından dolayı hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu - Haberler 19:37: Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356'ya yükseldi - Haberler 19:37: Bakan Çavuşoğlu: "Cezayir'deki bin 200 vatandaşımızı getireceğiz." - Haberler 19:35: Isparta'da kuyumcular nöbet sistemine geçiyor - Haberler 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:28: Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?