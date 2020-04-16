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Semt pazarlarında sosyal mesafe tehlikesi

Semt pazarlarında sosyal mesafe tehlikesi Bursa'da sokak aralarına kurulan pazarlarında sosyal mesafeye dikkat edilmemesi dikkat çekiyor Bursa'da sokak aralarına kurulan pazarlarda vatandaşların ve pazarcıların sosyal mesafeye dikkat etmeden alışveriş yapması korona virüsün yayılmasına...

16.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:57
Semt pazarlarında sosyal mesafe tehlikesi
Bursa 'da sokak aralarına kurulan pazarlarında sosyal mesafeye dikkat edilmemesi dikkat çekiyor
BURSA - Bursa'da sokak aralarına kurulan pazarlarda vatandaşların ve pazarcıların sosyal mesafeye dikkat etmeden alışveriş yapması korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.
Haftanın her günü başka bir bölgeye kurulan pazardaki tehlike kameralara da yansıyor.
Korona virüs ile mücadele kapsamında bir çok AVM'nin kapalı olması süper marketlerinde sosyal mesafeyi koruma adına belirli sayıda müşteriyi içeriye almaları kasa önlerinde oluşan uzun kuyruklar vatandaşları mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarlarını tercih etmelerine sebep oldu.
İlgili bakanlıkların ve yerel yönetimlerin tüm uyarılarına rağmen bazı vatandaşların pazarda alışveriş yaparken maske ve eldiven takmadığı sosyal mesafe kuralına da riayet etmedikleri görülüyor. Pazarcı esnafının da 3 metre kuralına dikkat etmedikleri belirlendi.
Şehir merkezinde bir çok mahallede sokak aralarına kurulan pazarlar drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve pazarın içerisinde birbirleriyle yakın mesafede alışveriş yapmaya çalıştıkları görüldü. Semt pazarlarında sosyal mesafe tehlikesi

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genel
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