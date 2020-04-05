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Semt pazarlarında sosyal mesafeli alışveriş

Antalya'da kurulan semt pazarlarına alışverişe gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde 10 dakika arayla alınıyor.

05.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:58
Antalya 'da kurulan semt pazarlarına alışverişe gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde 10 dakika arayla alınıyor.
Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında belediye ekiplerince önlem alındı. Esnafın tezgah kuracağı alanlar belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
Pazarlara giriş ve çıkışlar için tek nokta belirleyen zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına göre sırada bekleterek 10 dakika aralıklarla pazar yerine aldı. Ekipler, alınan karar gereği pazar yerindeki esnaf sayının iki katından fazla kişinin içeride bulunmamasına dikkat etti.
Pazar yerine maskesiz girişlere izin verilmezken, vatandaşların ellerine giriş ve çıkışlarda dezenfektan sıkıldı. Maskesi olmayanlara ise ekipler maske dağıttı.
Pazar esnafının da eldivensiz ve maskesiz çalışmasına izin verilmedi.
Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'ndeki pazar yerinde de sosyal mesafe kuralına uyuldu. Semt pazarlarında sosyal mesafeli alışveriş

Kaynak: AA

Etiketler: Konyaaltı, Antalya, Güncel

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Semt pazarlarında sosyal mesafeli alışveriş
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