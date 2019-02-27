Sen Anlat Karadeniz 42. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm izleyiciler tarafından merakla beklenirken, 2. fragman geldi. ATV'nin efsane dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz'de Tahir Nefes ve oğlu için mücadele verirken bayrak yine Vedat'a geçiyor. Sevdalıların dizisi Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölümde Nazar ve Murat kenetlenirken, Tahir ve Nefes ayrı düşmeye devam ediyor. Karadeniz'in yeni bölümünde Tahir Vedat hakkında büyük sırrı öğrenecek.. İşte, heyecanla beklenen Sen Anlat Karadeniz'in 42. bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nefes, Tahir'e daha fazla zarar vermemek için Yiğit'le çıktığı yoldan dönmeye niyetli değil. Ancak Tahir'in cezaevinden kaçışı işleri değiştiriyor. Nefes sevdiği adamın firar etmiş olması ve bu şekilde yaşamaya çalışmasına tahammül edemez. Bu nedenle nefes bir karar vermek zorunda kalıyor.

FİKRET'TEN VEDAT'A: O BAŞKASINA EVİM, ERKEĞİM DİYOR

Vedat bir türlü akıllanıyor. Yavaş yavaş düzelen sağlığı ile ayağa kalkıyor. Ama aklı fikri Nefes'te. Hatta Fikret'ten de onları getirmesini istiyor. Fikret'ten Nefes ve Yiğit'i isteyen Vedat çok acı bir yanıt ile karşılaşır. Fikret, Vedat' a 'Uğruna ölmeyi göze aldığın kadın, başkasına kocam diyor, evim diyor, erkeğim diyor!' der.