Sen Anlat Karadeniz 46. Son Bölüm İzle: Vedat'ın oyunu! (Sen Anlat Karadeniz 47. Yeni Bölüm Fragmanı)

Sen Anlat Karadeniz 46. son bölümü, atv'de izleyicisi ile dün akşam buluştu. Son bölümden hemen sonra Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile irem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz son bölümde Vedat'ın bıraktığı video izleyenleri şok etti. Vedat, öldüğü halde son oyunu ile Tahir ile Nefes'i yine rahat bırakmıyor. Peki Vedat'ın söyledikleri doğru mu? Sen Anlat Karadeniz son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Murat, Nazar tarafından düğünde terk edilmiş olmanın şokundadır. İntiharı bile düşünen Murat'ı Tahir durdurur. Omuz omuza veren Kaleli erkekleri birbirlerine en büyük destektir.

Fikret, Vedat'ın pisliklerini temizlemeye kaldığı yerden devam ederken karşısına çıkan bilgi hem Nefes'i hem Tahir'i ilgilendirmektedir. Nefes ve Tahir'in aşkları sonunda meyvesini verir. Nefes hamiledir, ancak Vedat giderayak bir sürpriz yapmış ve Tahir'in eline yeni bir bomba bırakmıştır.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

Vedat'ın son oyunu Tahir'i yüreğinden vuruyor. Vedat'ın söylediklerine göre ona bir hastalık bulaştırmış. Ve bu hastalık yüzünden "Eğer Nefes hamile kalırsa hem kendisi hem çocuğu ölecek.". Tahir bunu Nefes'e nasıl söylerim, nasıl çocuğumuzdan vazgeçelim derim diye düşünmeye başlıyor. Yoksa bunlar sadece Vedat'ın bir uydurması, bir oyunu mu?