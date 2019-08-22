Sen Anlat Karadeniz 54. yeni bölüm fragmanı yayında! 2. sezon ne zaman başlıyor?

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde yer aldığı Sen Anlat Karadeniz 3. yeni sezonu 4. Eylül'de başlıyor. Sezon finali Tahir'in Nefes'i Genco'dan kurtardıktan sonra hastaneye yetiştirmeye çalıştığı sahne ile sona ermişti. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı bu sahne ile başlıyor. Sonrasında ise Nefes'in bir kadının öldürüldüğü ama herkesin susmasına isyan ettiği konuşma dikkatleri çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kendisi gibi şiddet gören kadınlar için radyo programına başlayan Nefes, Melek için de bir umut oluyor. Genco ise olanlar karşısında çıldırmış gibi Melek'i eve kapatıyor. Hazan'da Nefes ile Tahir ile birlikte Melek'i bulmaya gelseler de Melek'ten bir iz yoktur. Her şeyi kızının iyiliği için yaptığını düşünüp söylese de Hazan, Genco'yu yener ve Melek'in yerini öğrenir. Olanlara daha fazla dayanamayan Melek, eve benzin dökmüştür ancak Genco Melek'i annesi ve Hazan'ın hayatı ile tehdit eder. Bu kötülükleri nedeniyle Genco'nun ölmesini isteyen Melek, kibrit ile evi, ateşe verir. Genco kaçmaya kalkışsa da Melek kafasına vurarak onu engeller. Nefes, Tahir ile Hazan geldiklerinde ev ateş içindedir. Hazan ve Tahir alevlerin arasına dalıp Melek'i kurtarmak istiyor.

Bir şekilde yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturuyor ve Kalelilerden intikam almak için harekete geçer. Şiddet ve istismara uğrayan Nefes'in yaşadıklarını şehrin her yanına afiş yaptırarak asan Genco hedefine ulaşır. Olanlar karşısında aile büyük yıkıma uğrayacaktır. Tahir, olanların Genco'nun eseri olduğunu bilir ve hesap sormak için evini basar. Bu sırada Genco'nun sözleri üzerinde Mustafa, Murat ile ilgili gerçeği öğrenir.

Nefes ile ilgili afişleri gören halk Tahir ile Nefesin evlerini taşlarlar. Tahir ile birlikte polisler eve gelerek linç girişimini engeller. Ayrıca Yiğit, okulda annesi hakkında söylenenler nedeniyle gözyaşları içinde eve gelir. Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar ve Melek sakladığı gerçeği Nefes'le paylaşır. Melek'in itirafı Genco'nun sonunu hazırlayacak niteliktedir.

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, Genco'nun elindedir. Tahir, Nefes'i Genco'nun elinde kurtarıyor. Fakat Nefes acı çekmektedir. Tahir, zamanında Nefes'i hastaneye yetiştirebilecek mi?