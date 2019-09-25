Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm izle: Kaleliler, Mustafa'yı affedecek mi?

Atv'de Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü için geri sayım başladı. Hayranları yeni bölümde neler olacak merak ediyorlar. Sevilen dizinin son bölümünde Mustafa'nın bir kıskançlık sonrası öfkeyle Asiye'ye boşol demesi Kalelileri çok kızdırır. Mustafa her ne kadar pişman ise de Kaleliler geri adım atmaz ve Mustafa'yı evden atarlar. Kaleliler, Mustafa'yı affedecek mi? Ne şart sunuyorlar? Mustafa kabul edecek mi?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Genco ile Ferhat arasındaki konuşma izleyenleri dikkat çekiyor. Genco'nun "Baba dediğin benim gibi olur. Yeri geldiğinde suçunu günahını örter!". Ferhat'ın Hazan'ı sakinleştirmeye çalıştığı sahne ise meraklandırıyor. Hazan neye bu kadar sinirlendi? Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv'de...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sen Anlat Karadeniz son bölümde Mustafa, kıskançlıktan dolayı yaptığı şeyden pişman olmuştur. Fakat Kaleliler'in onu affetmeye niyeti yoktur. Mustafa, Asiye'nin gönlünü almaya çalışmaktadır. Ailesi, Asiye'nin moralini düzeltmek, keyiflendirmek için bir davete götürürler. Fakat Mustafa da bu davete katılır. Ama beklenmedik bir misafir işleri içinde çıkılmaz hale getirecektir. Kaleliler, Mustafa'ya Asiye'ye yaptığı şey için bir ders vermek için inanılmaz bir plan yaparlar. Bu olay karşısında Mustafa kendine hakim olabilecek mi?