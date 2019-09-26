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Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm fragmanı yayında! Sen Anlat Karadeniz 57. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 57. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Son bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ferhat ile Tahir, Hazan'ı kurtarır fakat Genco'da oğlunu kurduğu tezgahla bu suçtan kurtarmayı başarır. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz son bölüm tamamı haberimizde.

26.09.2019 08:37

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 57. son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. Son bölümde Ferhat, Tahir ve Hazan, bombayı durdurmayı başarır ve kurtulurlar. Sırada bunun hesabını sormak vardır. Fakat Genco çoktan tezgahı kurmuş, oğlunu kurtarmak için onunda Batum'da hastanede yattığı yalanını ayarlamıştır.

Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm finalinde ise Kalelilerin Mustafa'yı karşısına aldığı sahne yer aldı. Mustafa'nın da heyecanla beklediği kararı Osman Hoca açıklar. Yapılması gereken şey ise hülledir. Yani Asiye'nin bir tam gün boyunca bir başkası ile evli kalması ve sonra boşanması gerekir. Mustafa bunu duyunca sinirlenir. Fakat damat adayı ise onu çileden çıkarır. Sen Anlat Karadeniz son bölümü aşağıdaki bağlantıdan tamamını izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Tahir ile Nefes, Mustafa'ya verilen ceza karşısında olayların çığrından çıktığını düşünmektedir. Mustafa, damat adayının yolunu keser ve onu epey hırpalar. Ferhat ile Hazan arasındaki yakınlaşma ise izleyicilerin dikkatini çekti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm fragmanı yayında! Sen Anlat Karadeniz 57. son bölüm izle

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