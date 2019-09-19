Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı ve 56. son bölüm izle!

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 56. son bölümü dün akşam izleyici ile buluştu. Son bölümden hemen sonra Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Hazan'ı kaçıran Tarık'ın peşine düşen Ferhat ile Tahir, ölümcül bir tuzağa düşerler. Mustafa ise Asiye'yi kıskanıp sinirle söylediği sözün pişmanlığını yaşamaktadır. Sen Anlat Karadeniz son bölüm tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 56. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler.

MUSTAFA İLE ASİYE BOŞANIYOR MU?

Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer.Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der.Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.