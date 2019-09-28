Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Mercan'ın tehlikeli işleri!

Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm 2. fragmanı atv tarafından yayınlandı. Çarşamba günleri yayınlanan ve başrolünde İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizide Mustafa, damat adayına saldırı sonrasında hapise girmiştir. Nefes ile Tahir arasındaki duygusal konuşmalar ile Ferhat ile Hazan arasındaki atışmalar seyircilere keyifli anlar yaşatır. Fragmanda en dikkat çekici sahne ise Mercan ile Genco arasındaki geçen konuşma oluyor. Mercan, Genco'ya kimliğini vererek "Bu işi daha fazla uzatmayalım. Yıldırım nikahı olsun" derken ne demek istiyor merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 57. son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. Son bölümde Ferhat, Tahir ve Hazan, bombayı durdurmayı başarır ve kurtulurlar. Sırada bunun hesabını sormak vardır. Fakat Genco çoktan tezgahı kurmuş, oğlunu kurtarmak için onunda Batum'da hastanede yattığı yalanını ayarlamıştır.

Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm finalinde ise Kalelilerin Mustafa'yı karşısına aldığı sahne yer aldı. Mustafa'nın da heyecanla beklediği kararı Osman Hoca açıklar. Yapılması gereken şey ise hülledir. Yani Asiye'nin bir tam gün boyunca bir başkası ile evli kalması ve sonra boşanması gerekir. Mustafa bunu duyunca sinirlenir. Fakat damat adayı ise onu çileden çıkarır. Sen Anlat Karadeniz son bölümü aşağıdaki bağlantıdan tamamını izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE