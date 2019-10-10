Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm fragmanı yayımlandı! Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm Çarşamba günü izleyenlerle buluştu. Son bölümde Asiye ile Mustafa nikah tazeleyerek tatsız olayları geride bırakırken Tahir ile Nefes'i ise yeni bir oyun bekliyor. Sen Anlat Karadeniz oyuncuları…

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE...

60. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Başbaşa ekranlara gelen Nefes, Tahir'e ondan sıkılıp sıkılmayacağını sorar. Yeni bir başlangıç yapan Asiye ile Mustafa'da annelerine küçük bir oyun oynarlar.

Mercan ise Tarık'ın yardımları ile bir amacın peşinde hazırlıklar yapar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.

Şiddet gören bir kadına kol kanat geren Nefes'in yanında Hazan vardır. Annesinin durumu Melek'i üzer ve o an yanında ablası yoktur. Bu nedenle kardeşler arasında ufak bir gerilim yaşanır.

Nefes ile Tahir ise oğulları Yiğit ile birlikte gelecek hayalleri kurarlar. Diğer taraftan Hazan ile Ferhat arasında güzel şeylerin ilk fitili ateşlenir.

OYUNCU KADROSU

Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman, Ali Ersan Duru, Gülper Özdemir, Sait Genay, Nurşim Demir, Belfu Benian, Hilmi Özçelik, Demir Birinci gibi isimler yer alıyor.