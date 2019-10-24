Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm fragmanı yayımlandı! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz son bölüm ile ekrana geldi. İzleyiciler, Sen Anlat Karadeniz final mi sorusunu araştırıyor. Yayımlanan 62. bölüm fragmanı ile dizinin henüz final yapmayacağı belli oldu. Peki, Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu? Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm fragmanı ve oyuncuları haberimizde…

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM FULL İZLE…

62. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Nefes, Tahir'e kendilerine kılıbık denmesinden korktuğunu söyler. Tahir ise Karadeniz erkeğine bunun yakışmayacağını ve korktuğunu itiraf eder. Ancak incitmekten korktuğunu açıklar.

Murat, sadece kendinin değil ailesinin de hayatını tehlikeye atan olmayacak birilerine bulaşmıştır. Söz konusu kişiler Tahir ile Nefes'in, Asiye ile Mustafa'nın evde olduğu sırada evi yaylım ateşine tutarlar. Ancak bu burada kalmayacaktır…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?

Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir.

Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

OYUNCULARI

Başarılı dizinin oyuncu kadrosunda: Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Gülper Özdemir, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman, Sait Genay, Nurşim Demir, Cem Kenar, Hilmi Özçelik, Nalan Kuruçim, Belfu Benian, Demir Birinci, Duygu Üstünbaş gibi isimler yer alıyor.