Sen Anlat Karadeniz'de Beklenmeyen Ayrılık! Kilit İsim Vedat, Apar Topar Öldürüldü

Ekranların reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz, 44'üncü bölüm fragmanıyla izleyiciyi isyan ettirdi. Yapım şirketiyle anlaşamadığı iddia edilen Mehmet Ali Nuroğlu, önümüzdeki bölümde senaryo gereği öldürülecek.

KİLİT İSMİ ÖLDÜRÜLÜYOR

ATV'de ikinci sezonunu geçiren Sen Anlat Karadeniz'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Reytinglerde ilk sezona göre düşüşte olduğu görülen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanında, dizinin kilit isminin öldüğü görülüyor. Beklenmeyen bu ölüme seyirciler isyan ederken, ayrılığın nedeni anlaşmazlık deniyor.

SENARYO GEREĞİ ÖLDÜRÜLÜYOR

Çarşamba günleri yayınlanan dizide Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, senaryo gereği önümüzdeki bölüm öldürülüyor. Kötü karakterine rağmen dizide kendisini sevdirmeyi başaran Mehmet Ali Nuroğlu'nun ölümünün yer aldığı fragmanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken tepkiler de gecikmedi.

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Çarşamba günü 44. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizideki bu ölüm için Vedat karakterini sevmeyen seyirciler bile tepkisini çekti. İzleyiciler, yapımcıları ve senaristleri eleştiri yağmuruna tuttu.

AYRILIK NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Beklenmeyen bu ayrılığın nedeni olarak, oyuncunun yapım şirketiyle anlaşamaması iddiaları ortaya atıldı. Tam olarak ayrılık nedeni ise henüz açıklanmadı.