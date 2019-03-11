11 Mart 2019, 11:49
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Sen Anlat Karadeniz'de Beklenmeyen Ayrılık! Kilit İsim Vedat, Apar Topar Öldürüldü

ATV'nin en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Dizinin kilit ismi Vedat senaryo gereği önümüzdeki bölüm öldürülüyor.

Ekranların reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz, 44'üncü bölüm fragmanıyla izleyiciyi isyan ettirdi. Yapım şirketiyle anlaşamadığı iddia edilen Mehmet Ali Nuroğlu, önümüzdeki bölümde senaryo gereği öldürülecek.

KİLİT İSMİ ÖLDÜRÜLÜYOR

ATV'de ikinci sezonunu geçiren Sen Anlat Karadeniz'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Reytinglerde ilk sezona göre düşüşte olduğu görülen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanında, dizinin kilit isminin öldüğü görülüyor. Beklenmeyen bu ölüme seyirciler isyan ederken, ayrılığın nedeni anlaşmazlık deniyor.

SENARYO GEREĞİ ÖLDÜRÜLÜYOR

Çarşamba günleri yayınlanan dizide Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, senaryo gereği önümüzdeki bölüm öldürülüyor. Kötü karakterine rağmen dizide kendisini sevdirmeyi başaran Mehmet Ali Nuroğlu'nun ölümünün yer aldığı fragmanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken tepkiler de gecikmedi.

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Çarşamba günü 44. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizideki bu ölüm için Vedat karakterini sevmeyen seyirciler bile tepkisini çekti. İzleyiciler, yapımcıları ve senaristleri eleştiri yağmuruna tuttu.

AYRILIK NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Beklenmeyen bu ayrılığın nedeni olarak, oyuncunun yapım şirketiyle anlaşamaması iddiaları ortaya atıldı. Tam olarak ayrılık nedeni ise henüz açıklanmadı.

Mehmet Ali Nuroğlu, sen anlat karadeniz dizisi, Magazin


YORUMLAR (43)
???: MEHMET ALİ NUROĞLUNU NE KADAR KÖTÜ GÖSTERMEYE ÇALIŞIRSANIZ ÇALIŞIN; BAŞARAMAZSINIZ. İZLENMEZ ARTIK.
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PEHH: hiç izlemedim gerekde duymuyorum tahmin edebiliyorum saçma olduğunu :)))
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DDD: o kadar saçmaladılar ki o kadar yani izleyene hayret ediyorum.
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SANANEEE: Çok saçma yorumlar bence dizinin saçma olan bir yani yok ha anlama kıtlığı olanlar için saçma geliyorsa onu bilemem:)
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HÜMA : Kaç kere öldü dirildi saymayı unuttuk.
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